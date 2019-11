Donna trovata in stato confusionale in chiesa: grazie all'appello rintracciata la famiglia

Una donna di circa settant'anni è stata soccorsa dal personale del 118 e dagli agenti della Questura di Monza nella mattinata di sabato in via Della Birona, in chiesa, in stato confusionale. La signora - che inizialmente non era stata identificata - è stata raggiunta da un'ambulanza e da una volante della polizia ed è stata accompagnata all'ospedale San Gerardo in codice verde per accertamenti anche se le sue condizioni di salute sono apparse fin da subito buone.

La pensionata è stata trovata mentre era intenta a vagare senza meta, in stato confusionale, forse dopo aver perso la cognizione di dove si trovasse o dove fosse diretta perchè probabilmente affetta da Alzheimer. La polizia di Stato l'ha accompagnata presso l'ospedale San Gerardo e ha diffuso un appello per rintracciare i familiari della donna.

Il lieto fine

Nel primo pomeriggio di sabato un conoscente ha visto la foto della donna sull'appello pubblicato e ha contattato gli agenti, consentendo al personale della polizia di Stato di identificare la pensionata e di mettersi così in contatto con la famiglia della donna. Si tratta di Maria F., residente a Triuggio. Dopo l'accaduto la signora è stata raggiunta in ospedale dal figlio.