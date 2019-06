Si ustiona con una provetta, infortunio alla ST di Agrate: 56enne in ospedale

Infortunio sul lavoro mercoledì mattina alla ST Microelectronics di Agrate Brianza. Poco dopo le nove in via Olivetti è scattato l'allarme per una donna di 56 anni che si sarebbe accidentalmente procurata un'ustione al volto.

L'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha allertato l'elisoccorso e un'ambulanza. Fortunatamente l'emergenza è presto rientrata ed è stato interrotto il volo dell'elicottero che è rientrato alla base.

Ad Agrate Brianza, per prestare assistenza alla donna invece è giunta un'ambulanza che ha trasferito la signora in codice giallo all'ospedale di Vimercate per le cure del caso. Secondo una prima ricostruzione la 56enne si sarebbe accidentalmente procurata una ustione al viso con una provetta.

In azienda sono giunti anche gli agenti della polizia locale del comando cittadino per ricostuire la dinamica dell'accaduto.