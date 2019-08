Fiammata improvvisa mentre è ai fornelli, incidente domestico per una donna in via Giotto

Una donna di circa cinquant'anni è stata soccorsa martedì mattina a Monza da un'ambulanza del 118 dopo aver riportato ustioni sul volto e agli arti. L'allarme è scattato poco dopo le 13, all'altezza di via Giotto.

La signora, che pare fosse ai fornelli, forse per un ritorno di fiamma dovuto a un ristagno di gas che ha provocato una fiammata, si è ustionata e ha chiesto aiuto. Sul posto, insieme ai mezzi di emergenza del 118 con i soccorritori che hanno prestato le prime cure alla donna, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della Questura di Monza.

Al momento dell'arrivo dei pompieri non c'era già più traccia del fuoco. Per fortuna le condizioni della donna non paiono essere gravi.