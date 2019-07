Donna si sente male e sviene tra i binari, treno frena in tempo: tragedia scampata a Meda

Pochi istanti e sarebbe potuta essere una tragedia. Ma il macchinista ha frenato in tempo e il convoglio si è arrestato prima di poter investire una donna sorpresa da un malore e caduta tra i binari.

E' successo a Meda nella mattinata di lunedì 29 luglio: pochi minuti prima delle 7.30 in piazza Stazione si sono precipitati i soccorsi del 118 allertati in codice rosso, con un'ambulanza e un'automedica insieme ai carabinieri della compagnia di Seregno. Una donna di circa quarant'anni sarebbe svenuta e caduta a terra, tra i binari, proprio mentre era in arrivo il treno 618 Asso-Milano, partito dalla stazione comasca alle 6.33. Il macchinista ha frenato in tempo e la donna, nella caduta, ha battuto la testa.

Secondo la prima ricostruzione dei fatti l'accaduto sarebbe riconducibile a un malore improvviso e non si sarebbe tratto di un gesto volontario. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Seregno che stanno effettuando le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

La donna, soccorsa dal personale sanitario, è stata trasferita in codice rosso in ospedale al San Gerardo di Monza. Il convoglio invece ha accumulato una ventina di minuti di ritardo.