Tragedia a Monza nel canale VIlloresi, morta una donna di 64 anni

Il corpo senza vita di una donna è stato recuperato giovedì mattina a Monza, nel canale Villoresi.

L'allarme è scattato intorno alle 8.30 quando in via Della Boscherona si sono precipitati i soccorsi del 118 con un'automedica e un'ambulanza preallertate in codice rosso, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Purtroppo però per la signora, 64 anni, non c'è stato nulla da fare e il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Il cadavere della donna è stato recuperato dai vigili del fuoco di Monza, a ridosso dell'argine del canale. Secondo quanto emerso sembrerebbe essersi trattato di un gesto volontario: la donna, che soffriva di depressione ed era in cura da qualche tempo, si sarebbe gettata nelle acque sofuggendo al controllo del marito che la stava accompagnando a fare dei controlli.