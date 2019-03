Prende a bottigliate la compagna, tenta di strangolarla e le fa toccare i fili della corrente

Ha passato un’intera notte “in ostaggio” nel suo appartamento, presa a botte e a bottigliate dal compagno accecato dalla gelosia.

Una notte da incubo

E’ successo a una donna, a Triuggio, in Brianza, nella notte tra sabato e domenica. Tutto è iniziato quando il compagno, M.M., un 35enne egiziano residente a Sesto San Giovanni, l’ha aspettata fuori dal luogo di lavoro convinto di trovarla in compagnia di qualche altro uomo. La donna, che invece era uscita da sola al termine del proprio turno, è salita sulla vettura del 35enne e insieme si sono diretti a Triuggio nell’appartamento da poco acquistato dalla vittima. Qui è iniziato l’incubo: l’uomo ha cominciato a insultare pesantemente la compagna e a picchiarla. In pochi istanti il 35enne ha perso il controllo e ha costretto la donna a toccare alcuni fili elettrici scoperti collegati alla corrente fino ad arrivare a provare a strangolarla con un cavo elettrico. E poi ancora botte, lividi e bottigliate fino al mattino.

Ventidue giorni di prognosi per le ferite

Solo dopo ore di sofferenza, all’alba di domenica, la vittima è riuscita a divincolarsi e a fuggire, raggiungendo, piena di lividi, sanguinante e spaventata, il pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza. Per la donna i medici del nosocomio monzese hanno disposto una prognosi di 22 giorni. In ospedale sono arrivati anche i poliziotti del commissariato di Monza che hanno ascoltato il racconto della donna che si è convinta a denunciare il compagno che già in altre occasioni l’aveva aggredita, a calci e pugni, per gelosia.

I precedenti

Nel mese di febbraio, a Sesto San Giovanni, sotto casa del 35enne, la donna accusata dal compagno di averlo tradito con altri uomini, è stata afferrata per i capelli, colpita al volto da una gomitata e presa a calci. Due giorni dopo poi si è ripetuta la stessa scena. Ora l’uomo, che ha precedenti per lesioni, tentata estorsione e guida in stata di ebbrezza, è stato denunciato.