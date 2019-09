Precipita per diversi metri dal palazzone abbandonato di Desio: 32enne gravissima

Un volo di diversi metri fino al suolo e la corsa in ospedale a sirene spiegate. Una donna di 32 anni è stata soccorsa in gravisisme condizioni dopo essere precipitata, per cause ancora in corso di accertamento, da un'altezza di circa sei metri dalla torre incompiuta del Polo Tecnologico di via Volta.

L'allarme è scattato intorno alle 14.30 e sul posto sono giunti in codice rosso, a sirene spiegate, i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica inviate dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri della compagnia di Desio.

La donna è stata soccorsa in condizioni gravissime e trasferita all'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso. Al momento la dinamica di quanto accaduto è al vaglio delle forze dell'ordine e non è escluso possa essersi trattato di un gesto volontario.