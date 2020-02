Donna rapinata da un uomo mentre torna a casa in via Silva a Monza

L'ha bloccata mentre stava camminando, diretta verso casa. Le ha messo una mano intorno alla bocca per non farla urlare e poi l'ha spintonata, facendola cadere a terra. A quel punto ha afferrato la sua borsa ed è scappato.

E' successo poco dopo la mezzanotte di domenica 16 febbraio a Monza, in via Silva. Attimi di paura per una donna di 37 anni, una cittadina spagnola, che si è trovata faccia a faccia con il rapinatore che ha descritto come un uomo di circa 45 anni, alto più o meno 1,80 m.

Nel tentativo di divincolarsi la vittima ha morso il mignolo della mano del rapinatore che dopo aver afferrato la borsetta della 37enne è scappato, portando via circa 100 euro che la donna custodiva nel portafogli. Sull'episodio ora indagano i poliziotti della Questura di Monza.