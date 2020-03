Monza, con febbre e tosse in ospedale, donna rifiuta il ricovero e dà in escandescenze

Febbre alta, insufficienza respiratoria e tosse. Questi i sintomi con cui nella mattinata di martedì una donna di 78 anni si è presentata al Policlinico di Monza: il personale sanitario alla luce dell'emergenza legata al contagio da Covid-19 in corso ha ritenuto opportuno disporre il tampone per accertare se vi fosse o meno la presenza di un'infezione da coronavirus.

La donna, spaventata dalla possibile diagnosi legata alla sintomatologia tipica del virus, avrebbe reagito rifiutando il ricovero e ha dato in escandescenze, pretendendo di rientrare a casa accompagnata dal marito. In ospedale sono intervenuti gli agenti della Questura di Monza e poi il personale della polizia locale che ha disposto per la donna il Trattamento Sanitario Obbligatorio e il ricovero coatto in attesa degli esiti del tampone.