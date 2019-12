Donne palpeggiate mentre camminano in strada: tre casi tra Vimercate e Monza

Mentre camminava per strada, di mattina, in pieno giorno, ha sentito qualcuno che da dietro piano piano sincronizzava il passo con il suo e si avvicinava. Tanto da toccarla e palpeggiarla. Per poi allontanarsi e sparire nel nulla, così come era arrivato.

Prima un caso a Vimercate, poi un altro molto simile a Concorezzo e infine a Monza. Tre - per ora - gli episodi accertati e denunciati anche se non si esclude che potrebbero essercene altri che sono passati sotto silenzio, archiviati come un brutto incontro da dimenticare da parte di qualche donna che da quel momento avrà avuto un po' più di timore a camminare sola sulla strada che ogni giorno percorre da casa a lavoro.

I casi si sono susseguiti uno dopo l'altro in poche settimane. Prima a Vimercate - in zona Oreno -, poi a Concorezzo, in strada, e infine a Monza. In quest'ultima occasione la vittima - una donna - è stata avvicinata mentre percorreva la ciclabile del Villoresi di mattina a inizio dicembre da uno sconosciuto che l'avrebbe avvicinata e palpeggiata per poi allontanarsi. L'episodio, così come gli altri due - uno dei quali ha avuto come vittima una insegnante - è stato denunciato ai carabinieri delle compagnie di Vimercate e Monza che hanno avviato i necessari accertamenti per identificare il responsabile.

Pochi i dettagli che le vittime sono riuscite a fornire per descrivere il presunto maniaco: si tratta di un uomo tra i venti e i quarant'anni che - almeno in due casi, gli episodi del Vimercatese - indossava una felpa. Non è al momento possibile affermare che si tratti della stessa persona perchè gli elementi sono pochi per parlare di "serialità" ma le indagini sono in corso.