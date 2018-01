Venti chili di droga in una scatola nel bagagliaio, tre arresti a Cologno Monzese

La vecchia berlina su cui viaggiavano ha attirato l'attenzione dei carabinieri che hanno deciso di fermare la vettura per un controllo. E a bordo del mezzo, in una scatola nel bagagliaio, sono spuntati venti chili di droga.

E' successo nei giorni scorsi a Cologno Monzese, alle porte della Brianza. I militari hanno effettuato un controllo su una vettura in viale Lombardia. A bordo del mezzo viaggiavano tre cittadini italiani, una 40enne, il marito 45enne e un 56enne, tutti già noti alla giustizia per precedenti.

A tradire i tre è stato l’atteggiamento di insofferenza al controllo mostrato davanti agli uomini in divisa e i precedenti specifici per reati connessi alla droga dei due uomini. I carabinieri hanno perquisito il veicolo e hanno scoperto in una scatola nel bagagliaio, 20 panetti di hashish del peso complessivo di oltre 20 chili.

Nelle abitazioni dei tre sono stati scoperti altri sei chili di sostanza stupefacente. Per tutti e tre si sono aperte le porte del carcere di Monza. In totale sono state quattro le operazioni che i carabinieri del comando provinciale di Milano hanno portato a termine nel weekend, sequestrando, 26,5 chili di droga, 11mila euro in contanti e 23 piante di cannabis. Dieci invece le persone finite in manette.