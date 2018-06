Controlli antidroga in un bar a Muggiò: le unità cinofile scovano stupefacenti nel locale

Le voci si rincorrevano: in quel bar gira droga. Così, i carabinieri di Desio hanno fatto un controllo, inviando nel locale alcuni carabinieri in borghese, che si sono mescolati tra i normali clienti.

Terminata l’ispezione, è scattato il controllo. Nella notte di sabato alle 2.30, i carabinieri sono tornati al Bar Evo 95 di via San Rocco, a Muggiò. Questa volta con le divise e con tanto di unità cinofile. I cani antidroga hanno scovato alcune quantità di stupefacenti. Un grammo e mezzo di hashish erano nascosti in un cestino; in un’intercapedine c’erano altri 5,5 grammi di marijuana; in una fioriera, sono spuntati altri 2,9 grammi di hashish.

C’era poi un cliente di 24 anni, di Sesto San Giovanni, che aveva nascosto 2 grammi di marijuana nel vano portaoggetti della sua vecchia Alfa Romeo, parcheggiata fuori dal locale. Al vaglio degli inquirenti la posizione dei titolari: un uomo di 50 anni, di Vimercate, e i suoi due collaboratori di 22 anni, entrambi di Muggiò.