Spaccia droga ai giardinetti, hashish e cocaina. Fermato un 25enne

Arrestato dai carabinieri di Desio un 25enne, di Bovisio Masciago, nelle scorse ore.

Il giovane è stato notato mentre spacciava droga nel giardinetti di via Europa e via Superga: due zone ad alta densità di spaccio a Bovisio Masciago.

Nella sua abitazione, nel centro di Bovisio Masciago, il 25enne nascondeva droga: 10 grammi di cocaina sono stati trovati in cima a una mensola; cinque grammi di hashish avvolti in carta di cellophane erano invece nascosti in un pacchetto di sigarette.