Nasconde due chili di marijuana nel centro di accoglienza, arrestato 34enne nigeriano a Monza

Oltre due chili di droga nascosti tra i vestiti, in una valigia sotto il letto. A trovarli, grazie al fiuto infallibile del cane antidroga, mercoledì mattina sono stati gli agenti della Squadra Mobile e della Squadra Volanti della Questura di Monza. La perquisizione è scattata all'interno del centro di accoglienza di via Giusti, nel capoluogo brianzolo.

Il personale della Questura è intervenuto nella struttura di accoglienza dove sono ospitati venticinque cittadini stranieri nigeriani e gambiani richiedenti asilo, dopo aver ricevuto una segnalazione relativa a una presunta attività di spaccio da ricondurre a un cittadino di 34 anni nigeriano K.O.

Sotto il letto del ragazzo sono stati trovati sette involucri per un totale di 2,2 chili di marijuana insieme a diversi telefoni cellulari utilizzati per l'attività di spaccio. Per il pusher sono scattate le manette e ora si trova in carcere in attesa dell'udienza di convalida. Durante la perquisizione, effettuata con la piena disponibilità del direttore e degli operatori della cooperativa che gestisce il centro, sono stati denunciati in stato di libertà anche altri due ospiti perchè trovati in possesso di cinaue grammi di marijuana.