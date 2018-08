Oltre 18mila euro di coca nascosti in un doppiofondo dell'auto: presi

Un sasso di cocaina da 185 grammi: una partita di droga che – se confezionata in piccole dosi - avrebbe fruttato oltre 18mila euro. I carabinieri di Seregno lo hanno scoperto in un nascondiglio ricavato nel cruscotto di una vecchia Ford Fiesta. Arrestati i due cittadini originari del Marocco – un 36enne di Cesano Maderno e un 34enne di Milano - che stavano viaggiando sulla malandata utilitaria. La scoperta è avvenuta nella serata di martedì 7 agosto in via Padova, a Cesano Maderno. Casuale il ritrovamento.

Il controllo è scattato proprio a causa delle pessime condizioni della vettura. Insospettiti, i carabinieri di Seregno hanno fermato l’auto ed effettuato un controllo. A mettere sull’attenti i militari anche il comportamento dei due stranieri. Tesissimi, non sono riusciti a fornire spiegazioni convincenti sulla loro provenienza.

E’ scattato un controllo approfondito dell’auto, e la scoperta della droga: sei involucri di hashish per un totale di quattro chili e il sasso da 185 grammi. A Nel cruscotto 1 Sassoli cocaina di 185 grammi. A casa del 36enne, a Cesano, sono spuntati 2.500 euro, ritenuti sicuro provente di attività di spaccio . I due sono finiti in carcere per detenzione e spaccio di stupefacenti. Erano delle vecchie conoscenze delle forze dell’ordine.