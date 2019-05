Cocaina nascosta nel doppiofondo in auto: sequestro in un box a Carugate

Un uomo marocchino di 35 anni, residente in provincia di Monza, è stato arrestato dalla polizia di Stato per detenzione di cocaina ai fini di spaccio. Il 35enne è stato fermato dagli agenti di La Spezia a Massa e trovato in possesso di cinque chili di cocaina nascosti in un doppiofondo ricavato su un'auto.

I controlli sono proseguiti in un appartamento e in due box situati a Cesano Maderno (Mb) e Carugate (Mi) nelle disponibilità dell'uomo. Qui i poliziotti della Squadra Mobile di Milano e della Mobile della Questura di Monza hanno rinvenuto undici chili di hashish, settemila euro e quasi sette chili di cocaina. Anche questa volta la sostanza stupefacente era stata nascosta in un doppiofondo ricavato su un'auto parcheggiata nel garage di Carugate.