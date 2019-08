Vendono droga a un ragazzino ai giardinetti, arrestati due richiedenti asilo a Monza

Due cittadini stranieri, di origine gambiana, richiedenti asilo, sono stati arrestati mercoledì pomeriggio a Monza dagli agenti della squadra Volanti della Questura.

I due, ospiti presso strutture a Bernareggio e Besana Brianza, sono stati sorpresi presso i giardinetti di via Azzone Visconti dopo aver venduto hashish e marijuana a un ragazzino di 17 anni brianzolo. Il giovane è stato segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore mentre per i due pusher è scattato l'arresto.

Il personale della polizia di Stato ha notato un viavai sospetto nell'area verde con persone che si avvicinavano a un gruppetto di stranieri a turno, si intrattenevano qualche istante e poi si allontanavano. Quando i poliziotti hanno visto lo scambio di denaro tra il minorenne e i pusher sono intervenuti e hanno fermato i tre separatamente. Al ragazzo sono stati trovati addosso 4 grammi di hahsish e due di marijuana. Mentre i due spacciatori, di 22 e 23 anni, avevano con sè 62 grammi di hashish e 35 euro in contanti.

Nel corso dei controlli della polizia nel parchetto è stato fermato e identificato un altro giovane straniero, residente a Renate, sorpreso a disfarsi di un involucro contenente 7 grammi di hashish. Per il ragazzo è scattata una denuncia. Nei giardinetti di via Visconti sono stati rinvenuti e sequestrati 50 grammi di sostanza stupefacente a carico di ignoti.