Controlli al bar, due minorenni sorpresi con la droga denunciati e un 18enne arrestato

Due minorenni denunciati per detenzione di droga ai fini di spaccio e un pusher di 18 anni arrestato. Questo il bilancio dell'attività di controllo effettuata nella giornata di sabato dai carabinieri della compagnia di Vimercate.

Controlli in un bar a Sulbiate

I militari dell'Arma hanno effettuato un controllo in un bar di Sulbiate e hanno identificato e denunciato due giovanissimi, trovati in possesso di sostanza stupefacente. Si tratta di due studenti minorenni, entrambi residenti nella cittadina brianzola: una ragazza di 16 anni che aveva con sè 20 grammi di hashish e un 17enne sorpreso con altri 5 grammi della stessa sostanza e un grammo di marijuana insieme a 145 euro, ritenuti dagli inquirenti provento dell'attività di spaccio. Le indagini, avviate dai militari brianzoli, hanno permesso di risalire al fornitore che aveva venduto la droga ai giovanissimi pusher brianzoli che sono stati denunciati a piede libero.

L'arresto del fornitore: un 18enne di Capriate

I carabinieri hanno rintracciato un ragazzo di 18 anni, italiano, incensurato, residente a Capriate San Gervasio. Nelle prime ore di domenica per lui sono scattate le manette: nella sua camera da letto sono stati trovati 10 grammi di cocaina, suddivisi in dosi già pronte per essere cedute, 18 grammi di hashish e quasi mille euro in contanti. Il giovane nascondeva anche un bilancino di precisione. Dopo essere stato arrestato, a seguito del giudizio direttissimo, dal Tribunale di Bergamo non è stata emessa alcuna misura cautelare.