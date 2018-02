Droga al parchetto tra ragazzini: dosi in una pallina da tennis e 2mila euro in un giocattolo

Spaccio di droga tra giovanissimi al parco a Limbiate. A portare alla luce un giro di droga tra le panchine del parchetto di via Alleanza nella cittadina brianzola è stata la polizia locale che lo scorso 17 febbraio, durante un servizio di controllo, ha sorpreso un sedicenne limbiatese con alcune dosi di droga nascoste all'interno di una pallina da tennis. Gli accertamenti sono scattati in seguito alle numerose segnalazioni ricevute dal comando in merito a una presunta attività di spaccio tra gruppi di minorenni.

Qui gli agenti hanno sorpreso un giovane che, notata la pattuglia della polizia locale, cercava di allontanarsi. Il ragazzino è stato notato nascondere qualcosa nella giacca e poco dopo, una volta raggiunto, è stato lui stesso a consegnare alla polizia locale una pallina da tennis con all'interno dieci dosi di marijuana per un totale di nove grammi e alcuni pezzi di hashish. In possesso del giovane, all'interno di una busta di plastica, sono stati trovati ottanta euro in contanti, probabile provento dell'attività di spaccio.

Le indagini della polizia locale di Limbiate però non si sono fermate qui e gli agenti sono riusciti anche a identificare il fornitore del giovanissimo pusher. Si tratta di un minorenne, 17 anni, residente in città. Gli uomini in divisa si sono presentati a casa sua per una perquisizione alla presenza dei genitori.

In una mansarda sono stati trovati e sequestrati 1900 euro in contanti insieme a 19 grammi di droghe di varia tipologia (marijuana e hashish in prevalenza) che erano stati nascosti all'interno di un giocattolo e in vari armadi e cassetti nell'appartamento.

Tutti e due i ragazzini sono stati denunciati all'autorità giudiziaria minorile in stato di libertà. Inoltre sono stati sequestrati i cellulari e i computer dei due giovani per proseguire le indagini e risalire ai clienti che si rivolgevano ai due baby pusher per l'acquisto della droga.