Minorenni sorpresi a consumare droga in stazione a Monza: controlli della polizia in città

Sono stati sorpresi a fare uso di sostanze stupefacenti in piazza, a Monza, e sono stati affidati ai genitori. Nei guai venerdì mattina sono finiti alcuni minorenni che sono stati pizzicati durante in controllo della polizia locale nell'area della stazione.

Il servizio - che ha visto impegnati gli agenti sotto il coordinamento diretto del comandante Pietro Curcio - venerdì mattina ha interessato l'area della stazione, sia sul lato del teatro Binario 7 che nella zona dei giardini. Proprio qui sono stati pizzicati i ragazzini che ora verranno segnalati alla prefettura.

In piazza Cambiaghi invece la polizia locale ha sequestrato alcune bevande alcoliche e contestato quattro ordini di allontanamento in applicazione al nuovo regolamento di polizia urbana in contrasto al degrado.