Cocaina e marijuana a minorenni: sgominata banda, arrestato il noto rapper Oscar Scali

Spacciavano cocaina, marijuana e hashish anche a minorenni. Una banda composta da 9 persone è stata scoperta dalla compagnia dei carabinieri di Saronno (Varese) e per loro è scattata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Busto Arsizio: tra loro sarebbe stato arrestato anche un 40enne, Oscar Scali, nome d'arte 'Oscaritoss way', influencer, produttore e cantante trap, comparso anche nel video della canzone 'Wow' di Malika Ayane.

L'operazione è scattata nelle prime ore del mattino. Fra gli altri coinvolti nell'indagine anche alcuni minorenni. Le indagini coordinate dalla pm di Busto Arsizio (Varese) Nadia Calcaterra hanno portato in carcere anche tre fratelli.

Gli arresti sono scattati alle prime luci dell’alba nella zona di Uboldo. Per l’operazione è stato disposto un imponente dispositivo con diverse auto di servizio e decine di uomini, oltre alle unità cinofile e un elicottero. Le indagini sono in corso dal 2019 e hanno portato al sequestro di ingenti quantitativi di droga: cocaina, marijuana e hashish. I componenti del gruppo, fra cui anche il trapper, secondo l'accusa sarebbero sostanzialmente accusati di essere degli intermediari degli acquisti di stupefacente che servivano per le piazze di Varesotto e Alto Milanese.