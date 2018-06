Cerca di disfarsi della droga davanti alla polizia e aggredisce gli agenti: denunciato

Quando si è accorto di avere di fronte i poliziotti ha provato a disfarsi della droga che aveva con sè e ad allontanarsi. Non riuscendoci poi è passato all'azione e ha aggredito gli agenti della polizia di Stato monzesi.

Un ragazzo di 23 anni, originario della Costa d'Avorio, cittadino straniero richiedente protezione internazionale, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, giovedi' sera in via Azzone Visconti. Il 23enne, sorpreso dagli agenti del commissariato di Monza durante un controllo, ha cercato di disfarsi della droga che aveva con sè, abbandonando 0,7 grammi di hashish e tentando la fuga.

Immediatamente bloccato dai poliziotti, ha aggredito gli uomini in divisa della Squadra Prevenzione Anticrimine. Oltre a essere denunciato per il reato è anche stato sanzionato per il possesso di droga.