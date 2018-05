Controlli antidroga a scuola a Meda: sorpreso 17enne con in tasca droga al Don Milani

Controlli anti droga a scuola a Meda.

Venerdì scorso i carabinieri insieme ai cani antidroga hanno effettuato un controllo all’istituto superiore Don Milani e hanno scoperto un 17enne con in tasca 2,6 grammi di hashish. Il giovane, quando è stato sorpreso con la droga, si trovava in classe. Il minore, residente a Meda, è stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti.

Non è la prima volta che i militari dell'Arma organizzano servizi di controllo e preventivi negli istituti scolastici della Brianza e dell'hinterland. Qualche tempo i servizi erano stati effettuati in due scuole di Cernusco sul Naviglio.