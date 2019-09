Dall'imbottitura dei sedili dell'auto a Monza spuntano cinque chili di droga (e caffè)

Un normale controllo stradale e una scoperta "stupefacente". Nella notte tra domenica e lunedì gli agenti della Polizia Stradale di Seriate, impegnati in un controllo lungo l'autostrada A4, hanno fermato un'auto al casello di Monza.

Al volante della Citroen C3 a cui gli uomini in divisa hanno intimato l'alt c'era un 35enne di Cantù (Como). L'uomo è parso fin da subito nervoso e la tensione ha fatto scattare la perquisizione al veicolo. Subito è stato chiaro il motivo del nervosismo del conducente: nascosti tra l'imbottitura dei sedili sono stati trovati cinque panetti di cellophane contenenti droga per un peso complessivo di 5,4 kg.

Insieme alla sostanza stupefacente, probabilmente per camuffare l'odore della droga, c'era una notevole quantità di chicchi di caffè. Per l'uomo è scattato l'arresto e il 35enne è stato accompagnato in carcere a Monza.