Droga dello stupro e violenza di gruppo: gli arrestati si dicono innocenti

Si sono proclamati innocenti: per l'accusa avrebbero drogato una 21enne con il benzodiazepine ("droga dello stupro") e poi avrebbero abusato sessualmente di lei in un appartamento di Bellusco. L'episodio risale alla notte tra il 13 e il 14 aprile 2017 e, dopo moti mesi d'indagine, a gennaio del 2018 i tre sono stati arrestati. Ora sono sotto processo a Milano.

Video: versano qualcosa nel bicchiere della ragazza

La vittima, 21 anni all'epoca dei fatti, aveva accettato l'appuntamento di un suo conoscente ed era uscita con lui e due amici di 22 e 48 anni. La serata era iniziata al Why Not Next di via Crema a Milano, zona Porta Romana, ed era proseguita a casa di uno dei tre a Bellusco. Nel locale, secondo quanto evinto anche dalle immagini di sorveglianza, avrebbero versato nel bicchiere della ragazza una dose di benzodiazepine, altresì chiamata "droga dello stupro".

La giovane si era presentata la mattina seguente dai carabinieri, poiché pur non avendo ricordi precisi le rimbombavano le sue stesse parole: "Basta, basta". La clinica Mangiagalli, successivamente, ha confermato segni di violenza sessuale e livelli troppo elevati di benzodiazepine nel sangue.

I tre, come detto, si osno proclamati innocenti.