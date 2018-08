Folle corsa degli spacciatori in auto: ma bucano e li fermano i carabinieri

Due marocchini di 30 e 27 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Paderno Dugnano nelle scorse ore.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri i due, nullafacenti e senza fissa dimora, stavano sostituendo una gomma della loro vettura, quando è passata una gazzella. Alla vista dei militari, hanno cercato di nascondersi dietro alcuni cespugli, in un tentativo di fuga piuttosto maldestro. I carabinieri li hanno subito bloccati e perquisiti; gli uomini dell'Arma hanno trovato 50 grammi di cocaina, pronta per essere rivenduta in qualche piazza di spaccio brianzola.

Dovranno ora rispondere di detenzione ai fini di spaccio. Il Giudice del tribunale di Monza ha confermato per loro la custodia cautelare in carcere. L'allerta era partita nei pressi di un accesso al Parco delle Groane, dove erano stati visti sfrecciare ad alta velocità da alcuni testimoni.

Ma la loro folle corsa è finita con una gomma forata e l'arresto.