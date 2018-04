Sorpassa la polizia con sei chili di droga in auto: arrestato 39enne di Cinisello

Ha superato una pattuglia della polizia stradale a tutta velocità con sei chili di droga nascosti nel bagagliaio. Una manovra azzardata che non è passata inosservata agli agenti che nei giorni scorsi hanno fermato la Ford Focus su cui viaggiava un 39enne di Cinisello Balsamo al casello di Pieve Fissiraga, nel Lodigiano.

Gli agenti della Polstrada del distaccamento di Guardamiglio hanno perquisito l'autovettura che non è risultata intestata al 39enne, disoccupato e incensurato. I controlli poi sono proseguiti nell'abitazione dell'uomo dove in un appartamento del comune milanese alle porte di Monza che il 39enne divide con la madre i carabinieri hanno trovato altra sostanza stupefacente. In casa l'uomo nascondeva 29 chili di hashish e alcuni bilancini di precisione.

Il viaggio nel lodigiano probabilmente era stato programmato per effettuare una consegna di droga. Per lo spacciatore sono scattate le manette.