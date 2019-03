Cinquecento euro e cocaina nascosti nel calzino, spacciatore nei guai a Desio

Quasi cinquecento euro in contanti e quattro grammi di cocaina. Un "tesoro" nascosto in un calzino.

Il pusher, un cittadino nordafricano di 26 anni, è stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti a DEsio. I carabinieri lo hanno rintracciato martedì notte nell’ex palazzo del mobile in rovina, a Desio. I militari sono andati a colpo sicuro perché il 26enne era già molto noto alle forze dell’ordine per la sua attività.

Secondo quanto ricostruito lo spacciatore vendeva droga tra i palazzoni di piazza Giotto nel quartiere San Giorgio di Desio. La perquisizione personale ha permesso di arrivare fino al calzino, gonfio in maniera sospetta. E pieno di soldi e droga. Per il 26enne sono scattate le manette.