Ancora controlli alle Groane, fermati due uomini con la droga

Due cittadini di origini egiziane sono stati denunciati per detenzione di stupefacenti dai carabinieri di Desio. Il controllo è scattato domenica alle 14.30. I due – un 34enne e un 32enne già noti alle forze dell’ordine - sono stati sorpresi nei boschi del parco delle Groane, a Ceriano Laghetto.

I militari hanno trovato la droga - un pezzo da 52 grammi di hashish - addosso a uno dei due uomini che erano giunti in Brianza dal Comasco a bordo di un furgone.

Durante il servizio di controllo sono stati fermati anche numerosi clienti che – anche di domenica – avevano raggiunto il parco delle Groane per acquistare droga. In particolare sono stati segnalati come assuntori clienti provenienti dai comuni della Brianza, da Cantù e dalla provincia di Varese.