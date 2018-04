Droga a scuola, controlli dei carabinieri in aula: nei guai quattro studenti a Cernusco

Cani anti-droga e carabinieri in azione nella mattinata di mercoledì a Cernusco sul Naviglio. I militari della compagnia di Cassano d'Adda, in collaborazione con il Nucleo Cinofili di Casatenovo hanno effettuato un controllo in alcune aule dell’istituto professionale “IPSIA – E. Majorana”.

Gli accertamenti del personale dell'Arma si sono concentrati in alcune aule dove era stata segnalata dai docenti la presenza di assuntori di sostanze stupefacenti. Tra le cartelle e i quaderni sono spuntate alcune dosi di marijuana e di hashish. Sono stati segnalati amministrativamente due 18enni e due studenti 16enni per “detenzione ai fini personale di stupefacente”, trovati in possesso complessivamente di circa 10 grammi in dosi di “marijuana” ed “hashish”.

I quattro studenti verranno segnalati alla Prefettura di Milano ai sensi dell’art 75 DPR 309/1990.