Droga in cartella, controlli dei carabinieri in una scuola superiore a Desio

Col cane antidroga in classe. E’ accaduto mercoledì mattina all’Itis Enrico Fermi, a Desio. I carabinieri della stazione cittadina e le unità cinofile di Casatenovo hanno messo a segno un controllo di routine in una parte della scuola.

I cani sono entrati nelle classi e due studenti sono risultati positivi ai controlli. Limitate le quantità di droga in loro possesso. Un 16enne aveva in cartella 0,3 grammi di marijuana. E un 14enne 0,1 grammi di hashish. I due studenti sono stati segnalati come assuntori alla prefettura. Il più grande è stato anche denunciato perché aveva in cartella un frangi vetro: non proprio uno strumento di studio.