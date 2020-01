Agente immobiliare ha in auto mezzo chilo di droga, sui panetti lo stemma della Juventus

Agente immobiliare, incensurato. Nella sua auto nascondeva mezzo chilo di droga. Sui panetti di hashish rinvenuti nella Volkswagen Golf che i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni hanno fermato per un controllo, a Cologno Monzese, in via Emilia, il simbolo di una squadra di serie A.

La droga - marchiata con lo stemma della Juventus - è stata sequestrata e inviata in laboratorio per le analisi. I militari hanno fermato la vettura nella serata di giovedì e al volante hanno trovato B.F., 36 anni, originario del Lecchese.

L'uomo - di professione agente immobiliare - nascondeva altra sostanza stupefacente a casa per un totale di circa quattro dosi. Per il 36enne sono scattate le manette.