Un nuovo ecografo 3D all'ospedale San Gerardo di Monza

Un nuovo ecografo 3D altamente tecnologico alla ASST di Monza. Da qualche giorno la Struttura complessa di Radiologia diagnostica per immagini - interventistica dell’ospedale San Gerardo si è dotata di una nuova apparecchiatura di ecografia dotato della moderna tecnica di diagnostica per immagini che utilizza gli ultrasuoni per ottenere istantanee di organi e parti del corpo umano utili ai fini diagnostici.

“Le nuove sonde ecografiche installate sull’apparecchio – spiega il dott. Rocco Corso, Direttore della Struttura - posseggono un elevato potere di penetrazione degli ultrasuoni permettendo di esplorare organi interni anche in sede profonda, mantenendo alti livelli di risoluzione che favoriscono maggior precisione e dettagli durante l’esame, con il risultato di arrivare a diagnosi precise che consentono di indirizzare precocemente la persona ad ulteriori esami quali ad esempio la TAC, RMN o la PET”.

Grazie alle potenzialità dello strumento è possibile prendere visione di una mappa tridimensionale degli organi, nella Fusion (ossia la possibilità di integrare e fondere immagini TAC/RMN e/o PET con quelle ecografiche), nell’elastosonografia ottenendo informazioni sull’elasticità e rigidità dei tessuti, nella diagnostica eco-contrastografica (CEUS) per un’analisi della dinamica vascolare di lesioni tumorali e non, ad esempio del fegato e nello studio della microvascolarizzazione degli organi e tessuti.

Il nuovo apparecchio nel reparto di Radiologia integra e completa l’ampia dotazione di apparecchiature ecografiche esistenti, trovando principale impiego negli esami di 2° livello, in particolare negli accertamenti bioptici eco-guidati di organi o strutture superficiali come tiroide, linfonodi, tumefazioni del collo ed implementando il settore di radiologia senologica sia in campo diagnostico (ecografia della mammella) sia interventistico (biopsie mammarie, posizionamento reperi/fili guida).

“Tecnologie di ultima generazione, multidisciplinarietà dell’approccio, tempestività e precisione della diagnosi consentono alla nostra Azienda di aumentare le capacità diagnostiche a favore dei pazienti e di essere sempre all’avanguardia sotto il profilo della cura”, sottolinea il Direttore Generale della ASST di Monza Mario Alparone.