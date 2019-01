Morto a 101 anni Edoardo Acquati: aveva suonato oltre 80 anni nella banda di Brugherio

È morto nella serata di sabato 5 gennaio a 101 anni Edoardo Acquati, storico membro del corpo musicale San Damiano Sant’Albino di Brugherio. La banda è stata una seconda famiglia per Edoardo: aveva iniziato a vent'anni come trombettista, poi come percussionista e successivamente come archivista. Oltre ottant'anni di onorata carriera nella musica che nel 2017 gli valsero l'onorificenza cittadina. Non solo, nell'anno del centenario il suo corpo musicale gli regalò un concerto proprio nel cortile di casa.

"È con profonda tristezza che comunichiamo la scomparsa di un membro storico del nostro corpo musicale — ha scritto il corpo musicale su Facebook —. Il signor Edoardo, che ci ha accompagnati immancabilmente fino ad oggi nel nostro percorso, ci ha lasciati ieri sera all'età di 101 anni. L'intero corpo musicale è vicino alla famiglia in questo momento difficile. Arrivederci, Signor Edoardo". Anche il sindaco di Brugherio Marco Troiano lo ha ricordato sulla sua pagina Facebook: "Un pensiero per la sua famiglia e per la grande famiglia della Banda", ha scritto Marco Troiano.