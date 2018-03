Dirigente della provincia di Monza tragicamente scomparso: morto Egidio Ghezzi

La provincia di Monza e Brianza è in lutto per la morte di Egidio Ghezzi, sessantuno anni, dirigente dell'ente in servizio presso il settore Ambiente e Patrimonio.

L'improvvisa scomparsa del dirigente giovedì pomeriggio ha lasciato un enorme vuoto e negli uffii dell'ente la tragica notizia venerdì è stata accolta con molto sgomento. Laureato in architettura, Egidio Ghezzi, originario di Cusano Milanino, da Milano era approdato alla provincia di Monza e Brianza in qualità di dirigente dal 2009 e qui si era sempre ocupato di patrimonio ed edilizia scolastica, progettando diversi istituti tra cui la nuova sede di via Grigna.

"Cordoglio della Provincia per Egidio Ghezzi, Direttore del Settore Ambiente e Territorio - si legge in un messaggio di cordoglio della Provincia - Il Presidente Roberto Invernizzi, Il Vice Presidente Concettina Monguzzi, unitamente a tutto il Consiglio provinciale, i Direttori, il Segretario Generale e tutti i dipendenti esprimono profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Egidio Ghezzi, competente e capace Direttore del Settore Patrimonio e Ambiente e si stringono con affetto alla famiglia colpita dal grave lutto".

"Era una persona che non poteva passare inosservata" ricordano dall'ente i collaboratori che con l'architetto hanno condiviso anni di attività e che tra pochi mesi sarebbe andato in pensione. I funerali sono in programma lunedì pomeriggio a Cusano Milanino.