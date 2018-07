Tragedia in Val d'Aosta: morto Egidio Orsenigo, istruttore del Cai di Bovisio Masciago

Tragedia in montagna nella giornata di sabato 14 luglio: un malore ha ucciso Egidio Orsenigo, istruttore del Cai di Bovisio Masciago; aveva 53 anni. Il fatto è accaduto a Bionaz, in Valle D'Aosta.

Tutto è accaduto durante un'escursione con altri quattro istruttori della scuola intersezionale di alpinismo Valle del Seveso. Il quintetto si era diviso e procedeva a pochi metri di distanza salendo sul sentiero che dal Lago di Place Moulin (quota 1968 metri) – in Valpelline – porta al rifugio Aosta, per poi intraprendere la via Tiefenmatten alla Dent d’Herens (quota 4.171 metri). Il 53enne si è sentito male proprio mentre si trovava da solo.

Nonostante sia stato raggiunto dai compagni quasi subito e la macchina dei soccorsi sia arrivata tempestiva con l’elisoccorso, per lui non c’è stato nulla da fare. Orsenigo lascia la moglie, Paola, e i figli Alessandra ed Andrea.