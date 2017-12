Carate Brianza, in manette lo spacciatore delle feste

Arrestato dai carabinieri lo «spacciatore delle feste».

Secondo i militari della compagnia di Seregno, il pusher – un elettricista incensurato di Meda - aveva tra i suoi clienti un vasto giro di giovanissimi e teneva in casa una scorta di droghe leggere che avrebbe smerciato nei lunghi giorni delle vacanze natalizie. L’operazione è scattata sul piazzale del Bricoman di Carate Brianza. Giovedì pomeriggio i carabinieri hanno perquisito un’utilitaria (intestata alla mamma) parcheggiata vicino allo store. Nel cruscotto sono spuntati due grammi di marijuana. Il grosso della droga era nella sua casa, a Meda.

Nascosti in un armadio del guardaroba, c’erano 800 grammi di marijuana, divisi in otto sacchetti di cellophane, bilancini di precisione e altri strumenti per il confezionamento della droga. L’elettricista è stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti.