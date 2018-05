In Autodromo torna EmerLab, due giorni dedicati alla Protezione Civile

Torna in Autodromo l'appuntamento con EmerLab, la manifestazione di due giorni dedicata al mondo della Protezione Civile.

Sabato e domenica il circuito della Velocità Monzese ospiterà un laboratorio di idee dove i professionisti del soccorso, le Istituzioni, i volontari, i fornitori di servizi e la popolazione possono confrontarsi sul tema della gestione delle emergenze e della sicurezza. Sabato oltre mille studenti delle scuole superiori della Brianza parteciperanno al mass training BLSD (Basic Life Support Defibrillation) realizzato in collaborazione con l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza. Più di 200 istruttori certificati insegneranno ai ragazzi le fondamentali manovre salvavita in caso di arresto cardiaco sul rettifilo di partenza del circuito.

Il paddock sabato 5 e domenica 6 maggio sarà riservato alle attività dedicate alla popolazione con esperienze di educazione stradale per bambini, il percorso "Pompieropoli" allestito dai Vigili del Fuoco, le esperienze sensoriali per riprodurre scenari di guerra organizzate da Emergency e una vera tendopoli per soccorritori che può essere visitata dal pubblico. Nelle salette del circuito si terranno più di 25 corsi formativi e convegni riservati ai professionisti del settore. L'ingresso in Autodromo per il pubblico è gratuito.

Il 5 maggio alle ore 16.00, presso l’Autodromo, si terrà inoltre il 39° Campionato italiano di corsa su strada riservato alle Polizie Municipali: oltre 100 i partecipanti iscritti tra gli agenti provenienti da tutta Italia. Nell'area espositiva dei Paddock saranno presenti anche la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, i volontari del Soccorso sanitario e ovviamente i volontari di Protezione Civile pronti a rispondere alle domande della popolazione. Tutte le attività sono gratuite ed è possibile raggiungere l'area di Emerlab all'interno dell'autodromo anche con la propria automobile. Anche quest'anno domenica 6 maggio in contemporanea con Emerlab si svolgerà sui consueti tracciati partendo dal rettifilo della pista la corsa podistica della Lega Italiana Lotta ai Tumori Formula 1.

Il programma completo è disponibile sul sito www.monzanet.it o www.emerlab.it.