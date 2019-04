Schianto sui binari del passaggio a livello a Erba, locomotore contro un'auto

Incidente tra i binari della ferrovia a Erba. Nella serata di mercoledì un'auto, rimasta bloccata sui binari, si è scontrata con un locomotore di servizio. L'impatto è stato violentissimo e il veicolo, dopo l'urto, è stato trascinato per decine di metri.

L'allarme è scattato pochi minuti delle 23 in via Trieste nella cittadina comasca lungo la stessa linea ferroviaria coinvolta la scorsa settimana dall'incidente di Inverigo nel quale si erano scontrati due treni con pendolari a bordo. Questa volta fortunatamente a bordo del locomotore di servizio non viaggiava nessun passeggero perchè il mezzo di cantiere non è adibito al trasporto di persone.

Il conducente del veicolo, un uomo di 53 anni, non ha riportato ferite: l'uomo infatti è rimasto miracolosamente illeso perchè è riuscito ad abbandonare il veicolo prima dello scontro. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

L'impatto è avvenuto tra il locomotore e la parte posteriore della vettura. Forse l'auto è rimasta ferma sulla ferrovia mentre attraversava i binari. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto e il motivo per cui il veicolo si trovava sulla sede ferroviaria.