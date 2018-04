Operaio ferito in un cantiere, vigili del fuoco in azione per soccorrerlo ma è un'esercitazione

Un operaio ferito bloccato a diversi metri di profondità nello scavo di un cantiere e una squadra di vigili del fuoco pronta a fronteggiare l'emergenza. Martedi' mattina a Cinisello Balsamo, alle porte di Monza, i vigili del fuoco di Milano, con il Nucleo Speleo Alpino Fluviale, sono stati impegnati in un addestramento congiunto insieme agli addetti del cantiere di Metropolitana Milanese.

L'esercitazione, della durata di due ore, ha coinvolto i pompieri e gli addetti ai lavori per una mattinata di addestramento congiunto nell'area del cantiere a ridosso della tangenziale Nord, in via Menotti.

I vigili del fuoco, con la collaborazione degli operai, si sono adoperati, simulando il recupero con le tecniche Saf di un operaio ferito in uno scavo del cantiere a diversi metri di profondità. Per raggiungere l'uomo e trarlo in salvo, i pompieri si sono calati con delle corde.