Cologno Monzese, rievocazione storica con divise naziste: è polemica

Un accampamento militare tedesco davanti al municipio. Meglio: la rievocazione di un campo militare del terzo reich durante la seconda guerra mondiale; il tuto davanti al palazzo comunale di Cologno Monzese alla vigilia del prossimo 25 aprile, 73° anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Si intitola "Cologno al tempo della seconda guerra mondiale" l'iniziativa shock organizzata dall'associazione 36 Fusilier Kompanie e che ha ricevuto il patrocinio del comune guidato da una giunta leghista.

Ma nella locandina che pubblicizza l'evento non c'è nessun dettaglio sul colore delle divise che saranno in piazza dal 21 al 22 aprile, si parla soltanto di "un reparto di fanteria nella Cologno di fine guerra", anche se è chiaro che i "soldati" in campo saranno solo quelli della Wehrmacht: l’esercito tedesco al servizio di Hitler. Lo stesso esercito a Cologno Monzese catturò nove cittadini che furono deportati e uccisi nei campi di concentramento.

Secondo l'Anpi si tratta di una iniziativa provocatoria: "La rievocazione del campo militare offende la memoria dei cittadini di Cologno Monzese che lottarono per la libertà e che furono deportati nei lager nazisti. Chiediamo - dice Roberto Cenati - all'amministrazione comunale la revoca immediata di questa grave e inaccettabile decisione". Critico anche l'Osservatorio sulle nuove destre: "Inaccettabile che il Comune patrocini un evento come questo. E' una provocazione bella e buona, e lo è ancor di più perché organizzata alla vigilia del 25 aprile".