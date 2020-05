Monza, esplosione durante il video-esperimento di chimica: ragazzina ustionata

Videolezione col botto. Letteralmente. È successo nel primo pomeriggio di mercoledì 20 maggio in via Giacosa a Monza dove una ragazzina di 16 anni che frequenta il liceo scientifico Mapelli è rimasta ustionata alle gambe in seguito a una piccola esplosione durante un esperimento di chimica.

Tutto è accaduto intorno alle 13 mentre la giovane stava svolgendo un esperimento di chimica in videoconfernza. Probabilmente a causa di un errore è stata innescata una reazione chimica che ha portato alla piccola esplosione che ha ustionato le gambe della 16enne.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La giovane, soccorso dai sanitari del 118, è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza.