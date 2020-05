Fino Mornasco, esplosione in una villetta: morto un ragazzo di vent'anni

Un forte boato in tutta la frazione di Andrate a Fino Mornasco all'alba della mattina dell'11 maggio 2020. Intorno alle 6 all'interno di una villetta a schiera situata in via Liguria, al civico 41, si è verificata un'esplosione causata probabilmente da una fuga di gas.

All'interno dell'abitazione è stato rinvenuto il corpo ormai senza vita di un ragazzo di vent'anni deceduto probabilmente in seguito alla deflagrazione. Sul posto insieme ai soccorsi del 118 e alle forze dell'ordine sono intervenuti i vigili del fuoco, con diverse squadre anche dalla Brianza.

Sono in corso i rilievi per l'accertamento delle cause e la verifica della stabilità della struttura.