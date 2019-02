Cornate, accende un petardo trovato a terra e gli esplode in faccia: grave ragazzo di 17 anni

Avrebbe acceso, così ha raccontato, un petardo che aveva trovato a terra fuori da casa. Ma quello stesso petardo poi gli è esploso tra le mani, causandogli gravissime ferite e ustioni al volto.

Un ragazzo di diciassette anni, uno studente marocchino, è ricoverato in condizioni gravi all'ospedale San Gerardo di Monza dopo essere stato "travolto" dall'esplosione di un ordigno artigianale. Lo scoppio si è verificato verso le 12 di martedì in via Madonna a Cornate d'Adda, proprio fuori dall'abitazione in cui il giovane vive con i genitori.

Il 17enne ha subito l'amputazione totale di due dita, ha perso la falangetta di un terzo dito e ha riportato ustioni al volto: soccorso dai medici del 118, è stato ricoverato in codice rosso al San Gerardo di Monza in condizioni delicate.

Ascoltato dai carabinieri, lo studente ha raccontato di aver trovato il petardo in strada e di averlo acceso. I militari sono ora al lavoro per verificare la sua testimonianza.