Esplode un palazzo a Sesto San Giovanni: 6 persone all'ospedale, ferito anche un bimbo

Esplosione a Sesto San Giovanni all'alba di domenica 14 gennaio. La deflagrazione è avvenuta intorno alle 5 del mattino in un appartamento al quinto e ultimo piano di una palazzina all'angolo tra via Oslavia e Via Villoresi, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

Sei i persone ferite e due nuclei famigliari coinvolti. Un uomo di 73 anni è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda con ustioni di secondo grado; sembrano meno preoccupanti, invece, le condizioni degli altri feriti, tra cui un bimbo di 9 anni, accompagnati in codice giallo nei pronto soccorso del San Raffaele e Niguarda.

In seguito alla deflagrazione il palazzo è stato dichiarato inagibile e tutti gli appartamenti sono stati evacuati. In totale gli sfollati sono diciotto e il comune ha predisposto un piano di assistenza, come ha dichiarato il vicesindaco di Sesto Gianpaolo Caponi.

Non è ancora chiaro cosa possa aver causato l'esplosione, non è escluso che possa essere stata causata da una fuga di gas. L'ipotesi su cui stanno lavorando le forze dell'ordine è che lo scoppio sia avvenuto nell'appartamento del 73enne.

Nessun passante è stato rimasto colpito dalla caduta dei calcinacci, ma numerose automobili sono state pesantemente danneggiate. Danni anche per diversi appartamenti circostanti, colpiti dalle macerie che in alcuni casi sono "volate" anche a cento metri distanza.