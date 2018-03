Due forti boati avvertiti a Monza e in Brianza: aerei da caccia oltre la barriera del suono

Due forti "esplosioni" sono state avvertite nella mattinata di giovedì 22 marzo a Monza, in Brianza e nel Milanese. I due boati, a distanza di pochi istanti l'uno dall'altro, intorno alle undici e quindici sono stati uditi distintamente sia nel capoluogo brianzolo, dove molte persone si sono affacciate alle finestre per capire che cosa fosse accaduto, che in Brianza e nel Milanese fino al territorio di Bergamo e di Varese.

Come è stato confermato da parte della questura e dell'Aeronautica militare, si sarebbe trattato del superamento della velocità del suono da parte di due caccia militari, due Eurofighter, partiti dall'aeroporto militare di Istrana nel Trevigiano. I due velivoli, sempre secondo fonti dell'Areonautica, sarebbero stati "autorizzati" a superare Mach 1. La manovra, infatti, sarebbe stata permessa per intercettare un aereo di linea che, entrato nello spazio aereo italiano col segnale disattivato, avrebbe cambiato repentinamente rotta per cause sconosciute. I centralini dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza così come le linee dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine, sono stati tempestati di telefonate ma non è stata attivata nessuna maxi emergenza perchè nessun evento ha coinvolto il territorio.

Quanto accaduto è stato poi spiegato nel dettaglio con una nota stampa dall'Aeronautica Militare.

#Italia #Lombardia

Sembra che gli Eurofighter siano decollati dalla base di Istrana.

Ad ora non c'è alcun motivo di preoccupazione: l'aereo civile sta procedendo nella sua tratta. pic.twitter.com/OaH5WE9ohY — Ermes News (@ermes_news) 22 marzo 2018

Perchè si sente "un'esplosione"

Il boato è il suono prodotto dal Cono di Mach, generato dalle onde d'urto create da un oggetto che passa a velocità supersonica, cioè oltre la velocità del suono. Esempi di boom sonico si hanno quando un aeroplano vola a velocità superiore a quella del suono in aria, o anche quando si fa schioccare una frusta.

L'Eurofighter: che tipo di aereo è

L'Eurofighter Typhoon è un velivolo militare bimotore, con ruolo primario di caccia intercettore. È utilizzato dall'aeronautica militare italiana, dalla Luftwaffe (Germania), Royal Air Force (Regno Unito), e dall'Ejército del Aire (Spagna). Può raggiungere la velocità massima di 2 Mach: 2.495 Km/h.