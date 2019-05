Espulsa, rientra in Italia e viene arrestata

Era stata espulsa dall’Italia e riaccompagnata fino all’aereo in partenza da Malpensa, per alcuni reati contro il patrimonio. Ma una donna di nazionalità russa, 48 anni, è tornata in Italia e viveva in modo irregolare a Lentate sul Seveso.

Scoperta dai carabinieri di Desio, è stata arrestata per rientro nel territorio nazionale di straniero espulso. Processata per direttissima, sarà di nuovo espulsa.