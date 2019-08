Già espulsa perchè rientrata in Italia con documenti falsi torna a Monza: arrestata

Già espulsa una volta, era rientrata in Italia con documenti falsi ed era tornata in città. Arrestata nel 2016 poi aveva fatto perdere le sue tracce fino a rientrare nuovamente nel Paese grazie a un passaporto acquisito in seguito a un nuovo matrimonio con cui era riuscita a eludere i controlli alla frontiera.

Ma anche questa volta a pizzicare la donna, una 34enne albanese, S.O., è stata la polizia di Stato. Gli agenti sabato 10 agosto, durante un servizio di controllo per il contrasto della prostituzione in città, hanno sorpreso la 34enne in strada. E la donna è stata arrestata. L'autorità giudiziaria ha concesso il nulla osta per l'espulsione e la 34enne è stata imbarcata su un aereo diretto in Albania, in partenza dall'aereoporto di Malpensa.