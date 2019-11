Immigrazione clandestina, in sei mesi 121 espulsioni: il bilancio della Questura

Oltre centoventi rimpatri in sei mesi. Questo il bilancio dell'attività di contrasto all'immigrazione clandestina effettuata dalle forze dell'ordine e dalla Questura di Monza e Brianza.

Il Questore, Michele Sinigaglia, nel corso degli ultimi sei mesi, ha dato esecuzione a 121 provvedimenti di espulsione adottati dal Prefetto nei confronti di cittadini stranieri irregolari. Tra questi, 21 sono stati immediatamente accompagnati alla frontiera. La maggioranza dei cittadini stranieri rimpatriati annoverava precedenti per reati in materia di traffico di sostanze stupefacenti, violenza contro la persona e reati predatori, tanto che alcuni di essi sono stati rimpatriati all’atto stesso della loro dimissione dal carcere. Nei prossimi giorni verranno rimpatriati altri sei cittadini stranieri, anche questi gravati da precedenti penali.

Tra i provvedimenti di espulsione alcuni sono stati emessi anche all’esito dell’iter di richiesta della protezione internazionale, conclusosi negativamente sia in sede amministrativa, davanti alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, sia in sede giudiziaria dopo i relativi ricorsi.

Infine, dall’Ufficio Immigrazione della Questura è stato anche dato nuovo impulso allo strumento del rimpatrio con adesione alla partenza volontaria. In questo caso lo straniero, non gravato da precedenti penali, si assume l’onere delle spese del viaggio di rientro nel suo paese di origine ed in cambio non avrà il divieto di rientro in Italia per i 3 o 5 anni altrimenti previsti in caso di espulsione coattiva.

Le principali nazionalità degli stranieri colpiti dai provvedimenti di espulsione sono: Marocco, Egitto, Albania, Perù, Algeria e Gambia.