Lavora (in nero) come estetista e percepisce il reddito di cittadinanza, denunciata una donna

Percepiva il reddito di cittadinanza ma lavorava come estetista (in nero) in un salone di bellezza. E quando la Guardia di Finanza di Seveso è entrata nel centro estetico di Cesano Maderno per un controllo ha scoperto la truffa che la donna aveva ideato ai danni dello Stato.

Le Fiamme Gialle hanno identificato tutti i lavoratori presenti nel negozio e tra questi c'era anche una estetista non regolarmente assunta. Dagli accertamenti è emerso che la professinista avesse fatto richiesta per ricevere il sussidio economico e che percepisse l'assegno del reddito di cittadinanza. Nei suoi confronti è scattata una denuncia e sono state avviate le pratiche per far decadere il beneficio erogato dall'Inps. Il datore di lavoro invece, per le irregolarità emerse durante il sopralluogo, dovrà pagare una multa di 12mila euro.